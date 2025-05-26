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Spor

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Mahmudu Bajo için kritik gelişme

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mahmudu Bajo, sosyal medya hesabından kulübü Dunajska Streda'ya veda etti.

Haber Merkezi26 Mayıs 2025 Pazartesi 20:20 - Güncelleme:
Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Mahmudu Bajo için kritik gelişme
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mahmudu Bajo için önemli bir gelişme yaşandı.

Bajo, sosyal medya hesabından kulübü Dunajska Streda'ya veda etti.

20 yaşındaki futbolcunun açıklaması şu şekilde:

"Harika takımım,

Hüzün ve heyecan dolu duygularla sizlere veda ediyorum. Tüm sıkı çalışmanız, özveriniz ve birlikte paylaştığımız sayısız an için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Desteğiniz ve harika insanlar olmanız benim için çok kıymetliydi. Gelecekteki tüm çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinizi çok özleyeceğim.

Muhteşem taraftarlara,

Her şey için teşekkür ederim! Eşsiz desteğiniz benim için her şey demekti. Her maçta gösterdiğiniz tutku ve coşku için sonsuz minnettarım."

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Genç futbolcu daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kaldırdı. Bu durum ise akıllarda soru işareti bıraktı.

"BEŞİKTAŞ'A GELİYOR"

Bajo'nun kulübüne veda etmesi özellikle sosyal medyada, "Artık Beşiktaş'a geliyor." şeklinde yorumlandı.

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen genç orta saha oyuncusu, bu sezon kulübünde 36 maçta forma şansı bulmuştu.

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