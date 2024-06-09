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Spor

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Mats Hummels için açıklama geldi

Yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte birçok yıldız futbolcu Süper Lig ekipleriyle anılmaya başladı. Adı Beşiktaş ile transfer dedikodularına karışan Borussia Dortmund'un başarılı stoperi Mats Hummels'ın geleceği hakkında babası ve menajeri Hermann Hummels açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen o açıklama...

9 Haziran 2024 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Mats Hummels için açıklama geldi
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Beşiktaş taraftarlarının "come to Beşiktaş" kampanyası başlattığı Mats Hummels'in babası Hermann, oğlunun şu anda eşi Nicola Cavanis ile Mallorca'da tatilde olduğunu açıkladı.

SON KARAR TATİL DÖNÜŞÜNDE

Tatil dönüşü Dortmund ile masaya oturacaklarını son kararını daha sonra vereceğini söyledi.

Dotsport'a konuşan Dortmund'un stoperinin babası ve menajeri Hermann Hummels oğlunun geleceği konusunda hala kararsız olduğunu doğruladı.

Baba Hummels, "Oğlum, önümüzdeki günlerde Dortmund ile bir toplantı olacak. Öncelik onlarda. Pillerini şarj etmek için birkaç güne ihtiyacı var. Dortmund ile bir anlaşmaya varılamazsa, diğer teklifleri değerlendireceğiz" dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mats Hummels, geride bıraktığımız sezon Borussia Dortmund ile tüm kulvarlarda 40 maçta 2932 dakika süre buldu. 36 yaşındaki oyuncu, bu sürelerde 4 gol ve 1 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

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