Adı Beşiktaş'la anılan Vlasic'in menajerinden transfer açıklaması

"CSKA'DA MUTLU AMA..."

Vlasic'in menajeri Toni Martic, "Nikola, CSKA'nın ilgisini biliyor ve bunun için minnettar. Bu kulüp için oynamaktan mutlu. Burada iyi hissediyor ancak her şey Everton'a bağlı." şeklinde konuştu.

"DİĞER TEKLİFLERE BAKACAĞIZ"

Nikola Vlasic'e birçok kulüpten ilgi olduğunu vurgulayan Martic, "Vlasic'in gelecek sezon nerede olacağını söylemek için çok erken. Kulüpler pazarlığa devam ediyor. Evet CSKA'da kalabilir ancak bu, CSKA ve diğer kulüplerine tekliflerine bağlı. Sezon sonunda oturup konuşacağız. CSKA ve diğer kulüplerin yaptığı tekliflere göre karar vereceğiz. Bir menajer olarak birçok kulüple iletişim kurmak zorundayım" dedi.

Everton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon CSKA Moskova'da 31 maça çıktı ve 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)