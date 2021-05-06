Adı Fenerbahçe ile anılan Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

DHA 06 Mayıs 2021 Perşembe 16:41 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 16:41

Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz, "Hedefimiz şampiyonluk. 1 sene daha kontratım var ve devam ettiği sürece buradayım. Bir korkum ve çekincem yok" dedi.

Fransa Ligue 1'in 36'ncı haftasında yarın Lens ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Lille'de milli oyuncu Burak Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN BİR DERBİDEN FAZLASI"

Lens karşısında oynayacakları derbi maçının öneminin farkında olduklarını söyleyen golcü oyuncu, "Keşke seyircili olsaydı. Yarın çok büyük bir derbi olduğunu biliyorum. İlk maçta da arkadaşlarım bunun önemini bana anlatmıştı. Yarın bizim için bir derbiden daha fazlası. Tabii ki Lens'in de hedefleri var. Onlara saygı duyuyoruz" diye konuştu.

"KEŞKE HİSSETTİKLERİNİ İÇİNDE TUTSAYDI"

Lens forması giyen Gael Kakuta'nın "Paris Saint-Germain'in şampiyon olmasını isterim" sözünün hatırlatılması üzerine ise Burak Yılmaz, "Çok tecrübeli ve iyi bir oyuncu. Keşke hissettiklerini içinde tutsaydı. Bunu dışa vurmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçen hafta Paris'e yenildiler" açıklamasında bulundu.

"ARTIK KİMİN GOL ATTIĞI YA DA İYİ OYUN ÖNEMLİ DEĞİL"

Son 3 haftada önemli olan tek şeyin kazanmak olduğunu söyleyen milli oyuncu, "Biz, çok iyi bir takımız. Eğer ben gol atıyorsam arkadaşlarım sayesinde. Artık son düzlüğe girdik. Kimin gol attığı, kimin pas verdiği ya da iyi oyun umrumuzda değil. Eğer 'Bu üç maçı kazanacaksınız, Burak sen gol atmayacaksın ve çok kötü oynayacaksınız' deseler, kabul ederim. O yüzden bence gol atanın ya da iyi oyunun önemli olmadığı haftalara girdik" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL BİR YAŞAM TARZI"

Türkiye'de futbolun çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Burak Yılmaz, "Türkiye futbol anlamında başka bir seviyede. Türkiye'de futbol bir yaşam tarzı. Takımın galipse bir haftan iyi, mağlupsa kötü geçer. Böyle bir ortamda ülkemizin bizi sahiplenmesi, Lille'i kendi takımları gibi desteklemeleri hem bizleri hem de sizleri sevindiriyordur. İnşallah sonu güzel olsun" şeklinde konuştu.

"KONTRATIM BİTENE KADAR BURADAYIM"

Lille ile 1 sene daha kontratı olduğunun altını çizen Yılmaz, "2 senelik kontrat imzaladım. 2'nci de bitirsek 1'inci de bitirsek harika bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz şampiyonluk. 1 sene daha kontratım var ve devam ettiği sürece buradayım. Bir korkum ve çekincem yok" ifadelerini kullandı.

"NEYMAR VE MBAPPE BENİM İÇİN DÜNYANIN EN İYİ 2 OYUNCUSU"

Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakipleri PSG'nin iki önemli oyuncusu Neymar ve Kylian Mbappe hakkında da konuşan milli oyuncu, "Neymar ve Mbappe benim için dünyanın en iyi 2 oyuncusu. İkisini de çok seviyor ve saygı duyuyorum. Mbappe ve Neymar'ın önünde şampiyon olarak bitirmek değil de Paris Saint-Germain önünde ligi şampiyon bitirmek, dersek bizim başarımız daha çok ön plana çıkar. Biz ne şampiyon olduk ne de 2'nci bitirdik şu anda. Bunları lig bitince konuşalım. Şampiyon olmuş gibi konuşup kendimi rahatlatmak istemiyorum" dedi.