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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılıyor! Lazar Samardzic için sürpriz gelişme

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Udinese forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lazar Samardzic için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Serie A'nın köklü kulübü Milan, Alman oyuncu için devreye girdi. İşte detaylar...

17 Temmuz 2024 Çarşamba 12:24 - Güncelleme:
Adı Fenerbahçe ile anılıyor! Lazar Samardzic için sürpriz gelişme
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Adı Fenerbahçe'yle de anılan Udinese'nin orta saha oyuncusu Lazar Samardzic'in transferi için Milan'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan, Monaco'dan kadrosuna katmak istediği Youssouf Fofana'ya göre daha ucuz bir alternatif olduğu için Samardzic'e yöneldi.

Haberde Fofana'nın maliyetinin 25 milyon Euro olacağı belirtilirken, Sırp oyuncunun ise Udinese'den 20 milyon Euro'ya alınabileceği kaydedildi.

2021 yılında Leipzig'den 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 22 yaşındaki futbolcunun da İtalyan takımından ayrılmak istediği ileri sürüldü.

BİRÇOK TALİBİ BULUNUYOR

Haber detayında, Udinese ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuya Lazio, Fenerbahçe ve Nottingham Forest'ın da ilgi gösterdiği belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sırp orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Serie A'da 34 maça çıktı ve takımına 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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