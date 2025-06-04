İspanyol devi Real Madrid, ismi bir süre Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü yıldız golcüyü transfer etmek için çalışmalara başladı.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Real Madrid, Juventus'ta forma giyen Sırp forvet Dusan Vlahovic'e olan ilgisini yeniden canlandırdı.

TRANSFER PAZARLIĞI BAŞLADI

Real Madrid kadrosunda eksikliği hissedilen "saf santrfor" rolüne, yüksek maliyetine rağmen Vlahovic'in mükemmel uyum sağlayabilecek aktarıldı.

Juventus yönetiminin ise Real Madrid'in resmi olarak talip olması durumunda transfer pazarlıklarını 70 milyon Euro'dan başlatacağı öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalya'da çalkantılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki Sırp oyuncu, çıktığı 41 karşılaşmada; 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.