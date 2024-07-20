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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Jefferson Lerma'dan cevap geldi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı yıldız Jefferson Lerma iddialara cevap verdi. Crystal Palace ile sözleşmesinin devam ettiğini dile getiren 29 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe haberleri ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi. İşte detaylar...

20 Temmuz 2024 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Jefferson Lerma'dan cevap geldi
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jefferson Lerma, sarı-lacivertli ekibin kendisine olan ilgisi için açıklama yaptı.

Kolombiya basınından Canal RCN'nin haberine göre; Copa America'da Kolombiya formasıyla gösterdiği performans büyük beğeni kazanan Lerma, transfer gündeminin önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

TERCİHİ PREMIER LİG'DE KALMAK

Haberde, Crystal Palace'ın kendisi hakkındaki şüphelerinin ortadan kalktığı ifade edilirken, Fenerbahçe'nin Lerma'ya olan ilgisine rağmen oyuncunun Premier Lig'de kalmayı tercih ettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

Öte yandan Copa America sonrası Kolombiya'da gerçekleştirilen bir etkinlikte transfer sorularına yanıt veren Lerma, Crystal Palace ile olan sözleşmesinin hala geçerli olduğunu belirtti. Buna ek olarak, sözleşmesinin 3 yıl daha geçerli olduğunu ifade eden Lerma, Fenerbahçe haberleri ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını kaydetti.

29 yaşındaki Lerma, geçen sezon başında Bournemouth'la sözleşmesi sona ermesinin ardından Crystal Palace'a imza atmıştı. Palace'da 31 maça çıkan Kolombiyalı ön libero, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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