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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Jhon Duran için dev talipler

Adı yaz transfer dönemi için Fenerbahçe ile anılan Al-Nassr forveti Jhon Duran hakkında flaş iddialar ortaya atıldı. İtalyan basının haberine göre golcü oyuncu için Napoli, Roma ve Milan devreye girdi.

Haber Merkezi17 Haziran 2025 Salı 20:01 - Güncelleme:
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Jhon Duran için dev talipler
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Adı yaz transfer dönemi için Fenerbahçe ile anılan Al-Nassr forveti Jhon Duran hakkında flaş iddialar ortaya atıldı.

Tutto Mercato Web'in haberine göre; Suudi yöneticilerin kesin olarak yollarını ayırmak istediği yıldız golcüye İtalyan devleri kanca attı.

3 TAKIM MASADA

Napoli, Roma ve Milan'ın genç forveti transfer etmek istediği ancak hem Al Nassr'a ödenecek ücret hem de oyuncunun kendisine verilecek maaş konusunda ekonomik bir denge kurulması gerektiği aktarıldı.

Ne pahasına olursa olsun Duran'ı göndermek isteyen Al-Nassr'ın ise senelik 10 milyon Euro kazanan oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayabileceği öğrenildi.

RONALDO İLE SÜRTÜŞTÜ

Ayrıca Cristiano Ronaldo ile yaşanan bazı sürtüşmelerin de bu oldukça beklenmedik ayrılık kararında etkili olmuş olabileceği konuşuluyor.

24/25 SEZONU KARNESİ

Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Duran, Suudi Arabistan Ligi'nde çıktığı 18 maçta 12 gol kaydetti.

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