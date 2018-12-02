Adı Fenerbahçe'yle anılan Leonardo Jardim, Al Nassr'la sözleşme imzalıyor
Adı Fenerbahçe’yle anılan Leonardo Jardim sürpriz bir kararla Suudi Arabistan’a gidiyor. Portekizli çalıştırıcı, eski Fenerbahçeli Giuliano’nun da oynadığı Al Nassr ile transfer görüşmeleri yapıyor.
Fenerbahçe’de teknik direktörlük konusunda adı geçen isimlerden Leonardo Jardim, Suudi Arabistan’a gidiyor. Arabistan kaynaklı haberlerde, Portekizli teknik adamın, bugün itibariyle Dubai üzerinden Riyad’a gideceği ve Al Nassr kulübüyle son görüşmeleri yapacağı belirtildi.
Al Nassr’ın yüksek bir teklifle kapısını çaldığı Jardim için en büyük kriterlerden biri eşi olacak. Eşiyle beraber Suudi Arabistan’da görüşmeleri yapacak olan tecrübeli çalıştırıcı, son detayları konuşacak.
Fransa ve İngiltere’den de bazı takımların ilgisi olduğu belirtilirken, Leonardo Jardim’in Al Nassr’la görüşmeye gittiği ifade edildi. 44 yaşındaki teknik adamın, kulüp tesisleri ve binasını gezeceği, şehirle ilgili bilgi alacağı dile getirildi.
48 saat içerisinde de transferin resmiyet kazanmasının beklendiği bildirildi. Al Nassr kulübünde eski Fenerbahçeli Giuliano da oynuyor.
(Skorer)
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