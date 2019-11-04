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Adı Galatasaray ile anılan Coman'a servet istediler

CİM-BOM’UN unutulmaz yıldızı Hagi, Romanya’da Steaua Bükreş forması giyen 21 yaşındaki “kanat-forvet” Florinel Coman’ı G.Saray’a önermişti.

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AKŞAM
 
Bu haberin üzerine Steaua Bükreş cephesinden de açıklamalar geldi. Rumen takımının Teknik Direktörü Vintila, “Belki Manchester City’ye gidebilir. Coman, Romanya’nın en iyi oyuncusu ve nereye giderse gitsin orada yıldız olur” dedi. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali ise “Coman’ı isteyen takımlar oldu. Onlardan 20 milyon euro istedim, şimdi ise 30 milyon euro ve bir sonraki satıştan %30 gelir istiyorum” yorumunu yaptı.

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