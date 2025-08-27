İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Fenerbahçe'den Andriy Lunin hamlesi

Fenerbahçe, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in takımdan ayrılması halinde kaleye yapılacak transfer için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki genç kaleci Andriy Lunin için devreye girdi. İşte detaylar...

27 Ağustos 2025 Çarşamba 13:04
Adı Galatasaray ile anılıyordu! Fenerbahçe'den Andriy Lunin hamlesi
Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in durumu belirsizliğini korurken, sarı lacivertlilerin yeni bir kaleci transferi için çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi.

LİVAKOVİC İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Fenerbahçe'nin Livakovic'i kiralık göndermek için İngiltere'nin Nottingham Forest takımıyla görüşmelerde bulunduğu ve transferi kolaylaştırmak için tecrübeli kalecinin maaşının bir kısmını üstlenmeye hazır olduğu öne sürüldü.

KANARYA'NIN HEDEFİ ANDRİY LUNİN

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hırvat eldivenin ayrılması halinde Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'i en önemli önceliği olarak belirledi.

Haber detayında, sarı lacivertlilerin, Lunin'in sözleşmesinin feshedilmesinin şartlarını öğrenmek için Real Madrid'e bir ilgi mektubu gönderdi.

Öte yandan Galatasaray'ın da Andriy Lunin'i radarına aldığı ancak Ukraynalı eldivenin ilk tercih olmadığı kaydedildi.

Real Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki kaleci, geçen sezon 14 maça çıktı ve filelerinde 19 gol gördü. Lunin 6 müsabakada kalesini gol kapadı.

