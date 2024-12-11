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Spor

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Fenerbahçe'den beklenmedik Nicola Zalewski hamlesi

Lider Galatasaray ile puan farkı açılan Fenerbahçe transfer için düğmeye bastı. Sarı lacivertli ekip daha önce Galatasaray'ın gündeminde olan Roma forması giyen Nicola Zalewski için düğmeye bastı ve teklifte bulundu. İşte detaylar...

11 Aralık 2024 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
Adı Galatasaray ile anılıyordu! Fenerbahçe'den beklenmedik Nicola Zalewski hamlesi
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Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek, puan farkını kapatmak ve şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi.

Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek bölgesine takviye yapmak için çalışmalar yapan Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray ile anlaşma aşamasına gelen Nicola Zalewski'yi gündemine aldı.

Corriere dello Sport, Fenerbahçe'nin Roma'dan ocak ayında ayrılmayı planlayan Nicola Zalewski için harekete geçtiğini ve teklif yaptığını öne sürdü. Haberde Roma'nın oyuncuyla yola devam etmek istemediği bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNE SICAK

Nicola Zalewski'nin, Mourinho ile iyi ilişkileri olduğu ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da ifade ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 13 maçta 1 asist yapan 22 yaşındaki yıldızın kontratı sezon sonunda sona erecek.

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