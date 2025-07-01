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Spor

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta açıklama yaptı. İtalyan medyasına konuşan Giuseppe Marotta, iddialar hakkında 'Bir oyuncu ayrılmak istediğini gösterdiğinde, kapının sonuna kadar açık olduğunu görecektir. Ayrılmak isterse onunla görüşeceğiz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AA1 Temmuz 2025 Salı 11:21 - Güncelleme:
Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması
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İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in başkanı Giuseppe Marotta, Galatasaray'a transferi için takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberler çıkan 31 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında, "Ayrılmak isterse onunla görüşeceğiz." dedi.

İtalyan medyasına konuşan Giuseppe Marotta, milli futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine yönelik iddialar hakkında, "Bir oyuncu ayrılmak istediğini gösterdiğinde, kapının sonuna kadar açık olduğunu görecektir. Ama ona yük olmayalım, önümüzdeki haftalarda birbirimizle konuşmamız gerekiyor ve ayrılmak isterse onunla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Marotta, "Yaptıkları için ona her zaman teşekkür etmeliyiz. Transfer dönemi yarın resmen başlıyor. Onu ve diğerlerini dinlemeye hazırız. Şimdilik bize takımdan ayrılmak istediğini söyleyen olmadı." dedi.

Milli futbolcunun hedef gösterilmemesi gerektiğini belirten Marotta, "Çalhanoğlu'nu suçlamamalıyız. Henüz kendisiyle konuşmadık, önümüzdeki birkaç hafta içinde konuşacağız. Farklı yollar izlemeye karar verirsek bunu yapacağız, ancak henüz orada değiliz." şeklinde konuştu.

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