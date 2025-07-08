Fernando Muslera'nın vedasının ardından kaleci arayışında olan Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden birisi de Roma'nın file bekçisi Mile Svilar'dı. Belçika doğumlu Sırp kalecinin geleceğiyle ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia geldi.

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Gianluca di Marzio'nun haberine göre; Roma, Svilar'ın 2027'de bitecek sözleşmesini yenileme konusunda oyuncusuyla anlaşmaya vardı.

Haber detayında 25 yaşındaki eldivenin, 5 yıllığına, sezon başı 4 milyon euro karşılığında sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Yeni mukavelede fesih maddesinin yer almadığı ve resmi imzanın 11 Temmuz Cuma günü atılacağı kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2022 yılında Benfica'dan transfer edilen Mile Svilar, geçen sezon 51 maça çıktı ve kalesinde 51 gol gördü. Svilar 19 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.