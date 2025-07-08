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Spor

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Mile Svilar'dan 5 yıllık imza

Fernando Muslera'nın ardından Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Roma'nın 25 yaşındaki file bekçisi Mile Svilar hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi Roma, Belçika doğumlu Sırp kaleci ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 15:06 - Güncelleme:
Adı Galatasaray ile anılıyordu! Mile Svilar'dan 5 yıllık imza
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Fernando Muslera'nın vedasının ardından kaleci arayışında olan Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden birisi de Roma'nın file bekçisi Mile Svilar'dı. Belçika doğumlu Sırp kalecinin geleceğiyle ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia geldi.

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Gianluca di Marzio'nun haberine göre; Roma, Svilar'ın 2027'de bitecek sözleşmesini yenileme konusunda oyuncusuyla anlaşmaya vardı.

Haber detayında 25 yaşındaki eldivenin, 5 yıllığına, sezon başı 4 milyon euro karşılığında sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Yeni mukavelede fesih maddesinin yer almadığı ve resmi imzanın 11 Temmuz Cuma günü atılacağı kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2022 yılında Benfica'dan transfer edilen Mile Svilar, geçen sezon 51 maça çıktı ve kalesinde 51 gol gördü. Svilar 19 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.

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