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Spor

Adı Galatasaray ile anılmıştı! Emerson Royal için açıklama geldi

Ara transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Emerson Royal için babası açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ18 Mart 2025 Salı 12:14 - Güncelleme:
Adı Galatasaray ile anılmıştı! Emerson Royal için açıklama geldi
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Ara transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Milan'ın sağ beki Emerson Royal'in menajerliğini yapan babası Emerson Zulu, sarı kırmızılı takımla ilgili çıkan iddialara yanıt verdi.

Geçtiğimiz ocak ayında Emerson'un Milan'dan ayrılmaya yakın olduğu ve Galatasaray'ın bu tranfer için en iddialı kulüp konumunda bulundığı iddia edilmişti.

Everton ve Fulham'ın da gündeminde olan Brezilyalı sağ bek için yapılan transfer girişimleri, futbolcunun iki ay önce Girona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı sakatlığın ardından rafa kaldırılmıştı.

26 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda babası olan menajeri Emerson Zulu, MilanNews'a verdiği röportajda, Emerson'un sağlık durumu ve Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Oğlunun sakatlığının iyileşme aşamasında olduğu dile getiren Zulu, "İyi durumda. Elbette sakatlığı yüzünden hayal kırıklığına uğradı, ancak şimdi geri dönmeye yakın olduğu için heyecanlı. Sakatlıklar bu oyunun bir parçası ve şimdi hedef daha güçlü bir şekilde geri dönmek." ifadelerini kullandı.

Emerson Zulu, oğlu Emerson'un ocak ayında Galatasaray'a transfer olacağına dair çıkan iddialarla ilgili bir soru üzerine ise "Bizim için hiçbir zaman somut bir müzakere olmadı. Bunun gerçekleşeceğine inanmadık ve bunun hakkında çok az şey biliyorduk. Ortaya çıkan ve hızla kaybolan bir söylentiydi." yanıtını verdi.

Geçtiğimiz yaz 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'da Milan'a transfer olan Emerson Royal, 26 maçta forma giydi ve sahada kaldığı 1868 dakikada skor kartkısı sağlayamadı.

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