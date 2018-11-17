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Adı Galatasaray'la anılan Moise Kean, transfer sorusuna cevap verdi

Juventus'un genç yıldızı Moise Kean, ‘Ocak ayında Juventus’ta kalacak mısın’ sorusuna, “Şu an bu sorunun yanıtını ben de bilmiyorum. Ben çalışmaya devam ediyorum. Kararı kulüp verecek. Ocak ayı geldiğinde ne olacağını göreceğiz” cevabını verdi. Galatasaray’ın devre arasındaki golcü adaylarından birisi olan 18 yaşındaki Kean'in Juve'den ayrılma ihtimali yüksek.

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Galatasaray’ın devre arasındaki golcü adaylarından Moise Kean, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çizme medyasına konuşan İtalyan golcü, “Ocak ayında Juventus’ta kalacak mısın” sorusuna, “Şu an bu sorunun yanıtını ben de bilmiyorum. Ben çalışmaya devam ediyorum. Kararı kulüp verecek. Ocak ayı geldiğinde ne olacağını göreceğiz” cevabını verdi.

İtalya U21 takımının İngiltere ile oynadığı maçta forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray 1.5 sezonluğuna kiralamak ve mümkünse satın alma opsiyonunu da elde etmek istiyor.

(Fanatik)

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