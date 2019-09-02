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Adı Galatasaray'la da anılan Chicharito, Sevilla'ya imza attı

Bir süre önce Galatasaray'ın da ilgilendiği 31 yaşındaki Meksikalı futbolcu Javier Hernandez, İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya transfer oldu. Chicharito lakaplı yıldız isim, yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Bir dönem Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Meksikalı golcü Javier Hernandez'in yeni adresi resmen açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen golcü oyuncu, İspanyol takımı Sevilla'ya transfer oldu. 31 yaşındaki Chicharito lakaplı futbolcu, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Javier Hernandez kariyerinde Real Madrid, Manchester United ve Bayer Leverkusen gibi takımlarda forma giymişti.

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