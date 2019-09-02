Adı Galatasaray'la da anılan Chicharito, Sevilla'ya imza attı Bir süre önce Galatasaray'ın da ilgilendiği 31 yaşındaki Meksikalı futbolcu Javier Hernandez, İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya transfer oldu. Chicharito lakaplı yıldız isim, yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.