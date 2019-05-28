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Adı Galatasaray'la da anılan Radamel Falcao, 6 yıl sonra Atletico Madrid'e dönüyor

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Radamel Falcao'nun Atletico Madrid'e geri dönmeye yakın olduğu ileri sürüldü.

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İspanya basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Monaco'dan ayrılmak isteyen Radamel Falcao ile ilgileniyor.

Haberde; Kolombiyalı golcünün, Valencia'nın ilgisine rağmen 6 yıl sonra Atletico Madrid'e geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

DEVLER LİGİ'Nİ İSTİYOR

Çin'den 33 yaşındaki oyuncuya astronomik teklifler yapıldığı ancak Falcao'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği vurgulandı.

Radamel Falcao, "Yıllardır çok üst seviyede futbol oynuyorum ve rekabet halindeyim, bundan dolayı mutluyum. Çin sürekli soruluyor ancak öncelikli amacım Avrupa'da kalmak. Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.

Atletico Madrid'de 2011-2013 yılları arasında forma giyen yıldız golcü, 91 maçta 70 gol attı ve 9 asist yaptı.

(Sporx)

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