İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2025 Cuma / 24 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,669
  • EURO
    45,766
  • ALTIN
    4267.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adı Juventus ile anılıyordu! Victor Osimhen için resmi açıklama geldi
Spor

Adı Juventus ile anılıyordu! Victor Osimhen için resmi açıklama geldi

Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından yeni durağı merak konusu olan Victor Osimhen için Juventus iddiaları hakkında açıklama geldi. Juventus'ta bir dönem spor yöneticiliği de yapan ünlü İtalyan futbol uzmanı Luciano Moggi çıkan haberler için ' 'Çelişki şüphesi olmadan size kesin haber vereyim. Nijeryalı Osimhen, Juventus'a gitmeyecek.' dedi. İşte detaylar...

AKŞAM20 Haziran 2025 Cuma 08:54 - Güncelleme:
Adı Juventus ile anılıyordu! Victor Osimhen için resmi açıklama geldi
ABONE OL

Juventus'ta bir dönem spor yöneticiliği de yapan ünlü İtalyan futbol uzmanı Luciano Moggi, Osimhen söylentilerine noktayı koydu. Daha önce Napoli'de de yöneticilik yapan Moggi, Nijeryalı oyuncunun kesinlikle Juventus'a gitmeyeceğini bildirdi. Netweek Sport kanalına konuşan İtalyan futbol yöneticisi, "Çelişki şüphesi olmadan size kesin haber vereyim. Nijeryalı Osimhen, Juventus'a gitmeyecek. Çünkü Tudor'un gündeminde olan bir oyuncu değil" ifadesini kullandı.

TAKAS YOK, PARA KEŞ

Liverpool'un Osimhen'e sahip olmak için Napoli'ye Darwin Nunez ve Federico Chiesa'yı önerdiği haberlerine karşılık napolissimo.it, İtalyan ekibinin yaklaşımını da aktardı. Napoli Başkanı De Laurentiis'in bu konudaki yaklaşımı çok net: "Osimhen için bir takas müzakeresi asla kabul edilemez. Liverpool, Osimhen'le ilgileniyorsa 75 milyon euro nakit getirir ve alır. Tek bir Euro bile eksik olamaz. Ancak takasa hayır demek Nunez ve Chiesa'ya Napoli'nin ilgisiz olduğu anlamına gelmiyor. İki konu ayrı ayrı görüşülmesi gereken meseleler."

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.