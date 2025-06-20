Juventus'ta bir dönem spor yöneticiliği de yapan ünlü İtalyan futbol uzmanı Luciano Moggi, Osimhen söylentilerine noktayı koydu. Daha önce Napoli'de de yöneticilik yapan Moggi, Nijeryalı oyuncunun kesinlikle Juventus'a gitmeyeceğini bildirdi. Netweek Sport kanalına konuşan İtalyan futbol yöneticisi, "Çelişki şüphesi olmadan size kesin haber vereyim. Nijeryalı Osimhen, Juventus'a gitmeyecek. Çünkü Tudor'un gündeminde olan bir oyuncu değil" ifadesini kullandı.

TAKAS YOK, PARA KEŞ

Liverpool'un Osimhen'e sahip olmak için Napoli'ye Darwin Nunez ve Federico Chiesa'yı önerdiği haberlerine karşılık napolissimo.it, İtalyan ekibinin yaklaşımını da aktardı. Napoli Başkanı De Laurentiis'in bu konudaki yaklaşımı çok net: "Osimhen için bir takas müzakeresi asla kabul edilemez. Liverpool, Osimhen'le ilgileniyorsa 75 milyon euro nakit getirir ve alır. Tek bir Euro bile eksik olamaz. Ancak takasa hayır demek Nunez ve Chiesa'ya Napoli'nin ilgisiz olduğu anlamına gelmiyor. İki konu ayrı ayrı görüşülmesi gereken meseleler."