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Spor

Adı Süper Lig devleri ile anılıyordu! Emiliano Martinez'e dev talip

Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı geçen isimlerden birisi olan Emiliano Martinez için yeni bir transfer haberi geldi. Arjantinli kaleci ile Barcelona'nın ilgilendiği iddia edildi.

Haber Merkezi20 Mayıs 2025 Salı 01:06 - Güncelleme:
Adı Süper Lig devleri ile anılıyordu! Emiliano Martinez'e dev talip
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Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı geçen isimlerden birisi olan Emiliano Martinez için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo, Arjantinli file bekçisini Barcelona'nın radarına aldığı ve Wojciech Szczęsny'nin takımdan ayrılması halinde girişimlere başlayacağını yazdı.

Öte yandan Martinez için Manchester United'ın da devrede olduğu belirtilirken 32 yaşındaki oyuncunun transfer döneminde çok konuşulacağı aktarıldı.

Bu sezon Aston Villa formasını 52 resmi maçta giyen Emiliano Martinez, 61 kez kalesinde gol gördü. 15 maçı ise gol yemeden tamamladı.

Deneyimli eldiven, ülkesi Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

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