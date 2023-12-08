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Spor

Adil Demirbağ, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi!

Konyasporlu futbolcu Adil Demirbağ, Sivasspor ile oynayacakları maç öncesinde hakkında çıkan Fenerbahçe'ye iddialarına yanıt verdi.

8 Aralık 2023 Cuma 21:26 - Güncelleme:
Adil Demirbağ, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi!
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Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ, Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Maça idialı hazırlandıklarını aktaran Demirbağ, "Onlara güzel bir deplasman yaşatıp, üç puanı bırakmayacağız." dedi.

Hakkındaki transfer söylentileri ve adının Fenerbahçe ile geçmesine de değinen Demirbağ, şunları kaydetti:

"Ben de sizin gibi medyadan takip ediyorum. Dışarıya kulağım kapalı. Konyaspor'un bir futbolcusu olarak, buraya yüzde yüzümü vermek istiyorum. Sonuçta her futbolcu transferde gözde olmak ister. Kendi camiamı gururlandırıyorsam ne mutlu bana. Ancak şu anda bu tür konularla kafamın bulanmasını istemiyorum."

Demirbağ, teknik direktör Hakan Keleş'in de takıma olumlu bir hava kattığını, ihtiyaçları olan motivasyonu kendilerine kazandırdığını söyledi.

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