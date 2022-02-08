Adil Gevrek açıkladı: Mustafa Eskihellaç için Beşiktaş ve Konyaspor'dan teklif aldık

8 Şubat 2022 Salı 00:36 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 00:36

Beşiktaş, devre arası transfer döneminin tamamlanmasına kısa süre kala Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç için girişimlere başladı.

NTV'ye konuşan sarı kırımızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor ile görüştüklerini söyledi.

Adil Gevrek yaptığı açıklamada, "Mustafa Eskihellaç için Beşiktaş ve Konyaspor'dan resmi teklif aldık. Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Henüz anlaşma sağladığımız bir kulüp yok." sözlerini kullandı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaç'ın menajeri Burak Denizli, A Spor'a genç oyuncunun transferiyle ilgili konuştu.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in belirttiği gibi oyuncunun bonservisi için 3 milyon euronun istendiğini belirten Denizli, Beşiktaş ve Konyaspor'la görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Denizli yaptığı açıklamadai "Ceyhun Kazancı ile görüştük, ön görüşme yaptık. İki kulüp anlaşırsa biz de konuşacağımızı söyledik. Mustafa'ya yurtdışından da teklif oldu, Adil Gevrek başkanımız 5 milyon euro istemişti yurtdışından. Konyaspor rakamsal olarak önde. Beşiktaş Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesi. İki teklif aynı olursa kendi aramızda bir istişare yaparız değerlendiririz." sözlerini kullandı.