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Adil Rami: Dışarıda eğlenceli biriyim ama sahada işler değişir

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Adil Rami, sarı-lacivertli takımla şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

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FBTV'ye açıklamada bulunan Fransız futbolcu, Fenerbahçe'de olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Tüm takımdan memnunum. Çalışmalarımız gayet yoğun bir şekilde ilerliyor. Buradaki atmosferi beğendiğimi ifade edebilirim. Şu anda maç oynamayı özlemiş bir durumdayım. En yakın sürede formumu almak istiyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçtaki atmosfere değinen Adil Rami, "Trabzonspor maçında oynayamadım çünkü idman halindeydim. Buraya 10 sene önce de gelmiştim. Buradaki atmosferi gayet iyi biliyorum. Buradaki maçta harika bir atmosfer vardı. Taraftarın oluşturduğu ambiyans süperdi. Ben de takımımla beraber sahada savaşmak adına sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren Adil Rami, "Onunla tekrar burada olmak çok büyük mutluluk verici. Daha önce de beraber oynamıştık. Şu an beraber savaş vereceğimiz için gayet mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal ve eğlenceli bir karaktere sahip olduğunu aktaran Fransız futbolcu, şunları kaydetti:

"Ben doğallıktan yanayım. Bu eğlenceli kişiliğin de takıma pozitiflik vereceğini düşünüyorum. Tabii ki saha içerisinde daha farklı bir insan olabiliyorum. Bir nevi başka bir insana dönüşüyorum. Daha gaddar, daha defansif kimliğimi ortaya çıkaran bir kostüm giyiyorum ve sahada bu şekilde devam etmeye çalışıyorum."

Adil Rami, İstanbul'u fazla gezme fırsatı bulamadığını anlatarak, "Gördüğüm kadarıyla harika bir şehirdeyim. İstanbul'da bulunuyorum ve bu takıma hizmet etmek istiyorum. Sahada iyi bir şekilde oynayıp Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

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