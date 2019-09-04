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Adil Rami forma bekliyor

KANARYA’NIN Marsilya’dan transferi Adil Rami, Sarı-Lacivertli formayı taraftarlar önünde giymek için sabırsızlanıyor.

  • Star Spor
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33 yaşındaki stoper, Fransız basınına verdiği röportajda, çok büyük bir camiaya geldiğini belirterek, “Müthiş bir taraftara sahibiz. Trabzonspor maçında bunu gözlerimle gördüm. Şovları müthişti. Beraberliğe rağmen tüm takımı içtenlikle alkışladılar. Bende bu seyircinin önüne çıkmak ve ve yeni takımıma katkı vermek istiyorum. Hocamdan ilk lig maçında forma bekliyorum. Fenerbahçe’nin tesisleri Avrupa kalitesinde, çalışma şartları mükemmel. İstanbul şehri ise çok güzel” diye konuştu.

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