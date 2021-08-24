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Spor

Adil Rami, Troyes yolunda

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Adil Rami, Fransa Ligue 1 takımlarından Troyes ile anlaşmak üzere.

24 Ağustos 2021 Salı 17:38 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 17:38
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Portekiz'in Boavista takımıyla yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Adil Rami kariyerine ülkesinde devam edecek.

Ligue 1'de bu sezon 3 maçta 1 puan toplayabilen ve küme düşme hattında bulunan Troyes, savunma hattını güçlendirmek için Rami'yi transfer etmek istiyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre 35 yaşındaki stoper de ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.

Fas asıllı Fransız oyuncu, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe'de forma giymişti. Sezonun ikinci yarısını Rus takımı Sochi'de tamamlayan Rami, geçtiğimiz yıl ise Portekiz temsilcisi Boavista'da oynamıştı.

Star.com.tr

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