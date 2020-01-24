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Spor

Fenerbahçe'den Adil Rami'de zaruri karar değişikliği

Fenerbahçe'de mali sıkıntılar nedeniyle açıklanamayan Falette transferi gerçekleşmezse Adil Rami'nin kalacağı söyleniyor.

24.01.2020  10:21 - Güncelleme: 24.01.2020  10:21

Fenerbahçe'deki mali sorunlar daha önce gözden çıkarılan Adil Rami'nin gidişini engelleyebilir.

İddianın sahibi L'Equipe, Falette transferini mali konular sebebiyle bitiremeyen Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sezon sonuna kadar takımda kalabileceği belirtiliyor. Falette imza atmadığı için Rami'nin gidişini onaylamayan Fenerbahçe yönetiminin önüne ise Chicago Fire, New York Red Bulls, FC Dallas'ın yanı sıra bir İtalyan bir de Çin kulübünün teklifinin geldiği iddia edildi.

Fransız gazetesinin haberinde Türkiye'deki sıkı yönetmeliklerin yılda 600 bin euro civarında alacağı tahmin edilen Falette'in kadroya alınmasını onaylamadığı ifade ediliyor.

Falette'in ise Fenerbahçe'nin transfer konusunu kısa sürede çözemezse Almanya'ya geri dönmeyi düşündüğü belirtiliyor.

(Sporx)

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