Adil Rami'nin forma giyeceği tarih belli oldu

Adalesindeki ağrıları nedeniyle Bursaspor ile hazırlık maçında forma giyemeyen Adil Rami'nin ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi.

Bir an önce takımın seviyesine ulaşmak için antrenman dışında ekstra çalışmalar yapan Adil Rami'nin fazla yükleme nedeniyle ağrı yaşadığı belirtildi. Rami'nin oynayaçcak düzeye gelmesi için en az 15 güne ihtiyacı olduğu gelen haberler arasında.

EN GÜZEL ŞAMPİYONLUK HENÜZ KAZANILMADI!

F.Bahçe Koleji'nin eğitim yılı açılışına katılan Yanal, "En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır." dedi. Bu söz uzun süre alkışlandı.

HAZIRLIKLAR BUGÜN BAŞLIYOR

Dünü dinlenerek geçiren Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yeniden start verecek.

LUIZ GUSTAVO'DA SIKINTI YOK!

Bursa ile oynanan hazırlık maçında ayağına darbe alan Luiz Gustavo'nun kontrolleri yapıldı. Brezilyalı yıldızın bir sorunu olmadığı Alanya deplasmanında forma giyebileceği ifade edildi.

(Takvim)