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SPOR

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‘Adil rekabet ilk şart’

Koç, “Sporda başarı sadece iyi yönetim, doğru yatırım, yetenek ve çalışmanın neticesinde gelmelidir. Adaletsizliği sona erdirmek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Biz sadece sahada rakibiz, saha dışında ise ortağız” dedi.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, sporda rekabetin ancak adil şartlarda gerçekleşebileceğini söyledi. Sarı-Lacivertli kulübün patronu, “Sporda başarı sadece iyi yönetim, doğru yatırım, yetenek ve çalışmanın neticesinde gelmelidir. Bizler yönetime geldiğimizden beri, seçilmeden önce de hep bu ilkeleri, bu değerleri savunduk” diye konuştu.

BİRLİKTE ÇABA GÖSTERMELİYİZ

Koç şöyle devam etti: “Bu sezona başlarken de adalet ve eşitlik ilkelerine atıfta bulunarak bir çağrı yapmıştık. Sporda adaletsizlik tartışmalarını sona erdirmek için başta federasyon olmak üzere tüm paydaşlar üzerimize düşeni yapmalı, birlikte çaba göstermelidir. Hepimizin sorunlarını giderebilmemiz için masanın etrafında oturabilmemiz lazım. Biz sadece sahada rakibiz, saha dışında ortağız.”

PASTAYI BÜYÜTMEK LAZIM

 “İş birliği yapmalıyız. Çıkarlarımız aynı. Avrupa Kulüpler Birliği derneğine girdikten sonra gördüm ki bu kulüpler ama sahada ama saha dışında kora kor çatışıyorlar. Mütemadiyen pastayı nasıl büyütürüz, değeri nasıl arttırırız, daha cazip nasıl kılarız diye birbirleriyle çalışıyorlar. Birkaç toplantıya katılmama rağmen keşke ülkemizde de ‘keşke böyle olsaydı’ demekten kendimi alamadım.”

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