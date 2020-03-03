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Spor

'Adımızı finale yazdırmak istiyoruz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe derbisi önesi iddialı açıklamalarda bulundu. Çimşir, 'Adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Bunun için yapacağımız mücadele ile herkes iştahımızı daha net bir şekilde görecek.' dedi.

03 Mart 2020 Salı 10:00 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 10:01

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "F.Bahçe maçında rakibimizin neler yapabileceğini bilerek kendi oyunumuzu daha iyi hale getirmek için oynayacağız" dedi.

Çimşir, "Adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Bunun için yapacağımız mücadele ile herkes iştahımızı daha net bir şekilde görecek" diye konuştu.

PARMAK VE CAMPİ 11'DE BAŞLAYACAK

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre 3 değişiklik yapılacak... Orta sahada cezalı Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak oynayacak. Cezası sona eren Arjantinli stoper Campi 11'e dönecek. Nijeryalı yıldz Nwakaeme'nin de Fenerbahçe derbisinde 11'de başlayacağı öğrenildi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe ile oynanacak olan yarı final maçına yoğun ilgi gösteriyor. Karşılaşmanın tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.

(Takvim)

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