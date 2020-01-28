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Spor

Antalyaspor'a Jahovic'ten kötü haber! 1,5 ay yok...

Yukatel Denizlispor maçında kafasına darbe alan Antalyaspor'un yeni transfer Adis Jahovic, ameliyat oldu. Makedon futbolcu, 4-6 hafta arası sahalaradan uzak kalacak.

28.01.2020  14:34 - Güncelleme: 28.01.2020  14:34

Antalyaspor'da devre arasında transfer edilen ve Yukatel Denizlispor maçında kafasına aldığı darbeyle Ambulans helikopterle Antalya'ya getirilen Jahovic, ameliyat oldu. Maçta bir de gol kaydeden Makedon futbolcu, 4-6 hafta arası sahalaradan uzak kalacak.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic'in 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü."

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