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Spor

Adnan Deniz Kayatepe'ye, Süper Lig'de görev

Trendyol Süper Lig'de 35. haftasında yarın oynanacak Eyüpspor-Kasımpaşa maçını Balıkesir Bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

IHA9 Mayıs 2025 Cuma 10:48 - Güncelleme:
Adnan Deniz Kayatepe'ye, Süper Lig'de görev
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Trendyol Süper Lig'de 35. haftasında yarın oynanacak Eyüpspor-Kasımpaşa maçını Balıkesir Bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 10 Mayıs Cumartesi, 11 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre Eyüpspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakada, Balıkesir bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

  • Trendyol Süper Lig
  • Eyüpspor-Kasımpaşa maçı
  • Adnan Deniz Kayatepe

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