İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2023 Cuma / 13 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8247
  • EURO
    20,5724
  • ALTIN
    1156.73
  • BIST100
    4787.04
Spor

Adnan Januzaj resmen Başakşehir'de!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Başakşehir, Adnan Januzaj'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

IHA3 Şubat 2023 Cuma 12:10 - Güncelleme:
Adnan Januzaj resmen Başakşehir'de!
ABONE OL

Medipol Başakşehir, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'dan Belçikalı Kanat oyuncusu Adnan Januzaj'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlanmıştır. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Daha önce Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlarda da forma giymiş olan Adnan Januzaj, son olarak görev yaptığı Sevilla'da 6 müsabakada süre aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.