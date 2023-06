Adnan Polat: Galatasaray'da birlik sağlandı

Seçimlerden önce Dursun Özbek gelecek ile ilgili düşüncelerimi sordu. Dünya genelinde bir kriz varken, bu dar boğazdan geçmek için birliktelik yaratılması gerektiğini söyledim. Birlik ve beraberlik sağlanmalıydı. Zaten bizim dönemde ibrasızlık, hukuki olarak yok sayıldı. Galatasaray Genel Kurulu'nda yapılan yanlış düzeltildi ve herkes birlik içerisinde oldu.

"17 MAÇA GİTTİM, HEPSİNİ KAZANDIK"

Başkan sonra bana 'İstediğin oldu ve maça gelmen' lazım dedi. Çok enteresan, 17 maça gittim ve 17 kez kazandık. Başakşehir kupa maçıan gitmedim, elendik. Beşiktaş maçına gitmedim, yenildik. Bir maça daha gitmedim, berabere kaldık. Dursun Özbek'i, Okan Buruk ve ekibini, futbolcuları kutlamak lazım. Ayrıca taraftarı da çok büyük kutlamak lazım. En büyük başarı onların.

"BAZI İSİMLERİ AFFETMEM"

İnandığım, güvendiğim insanlar tarafından ihaneti uğradığımda çok sabırlıyımdır ama asla affetmem. Bazı insanlar var, onları asla affetmem. İsimleri bende kalsın.

"230 MİLYON DOLARA ÇIKMIŞTIK"

Galatasaray'ın bizim dönemimizde 13 tane şubesi vardı. Hepsinin başında yönetim kurulundan arkadaşlarımız vardı. Bunu ben tek başıma yapmadım. Sponsorluk 30 milyon dolardan, 230 milyon dolara çıktı. Bunu çıkaran Yiğit Şardan. Voleybol çok başarılıydı. Orada çok önemli yöneticiler vardı.

"STADYUM BİZİ ÇOK YORDU"

Stadın yapımı çok büyük olaydı, bizi çok yordu. Bir de şirket birleşmesi çok önemliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bize çok büyük destek verdi. Rakipler engellemeye çalıştı.

"RİVA İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK"

60 yıldır, çocukluğumdan beri Riva'yı dinledim. Riva'ya gittim, baktım ve tarlaydı. Riva için uğraştık, bir anda 250 milyon dolarlık yer oldu. Florya için çok önemli işler yaptık.

"11 YIL MAÇA GİTMEDİM"

40 milyon dolar geliri, 200 milyon dolara çıkardık. Kullanmak bize nasip olmadı. O dönemde ibrasızlık olayından sonra çok kırıldım. 11 yıl maça gitmedim. Yaptığım stada 11 yıl sonra gittim.

"MAÇLARI LOCASINDA İZLEDİM"

Dursun Özbek, benim söylediklerimi çok dikkate aldı. İdari ibrasızlık olayını da kaldırdılar, doğru yaptılar. Bunun kanunda yeri yok. Samimiyet oluştu ve beni maça çağırdı. Maçları locasında izledim.

"TEHDİTLE SEÇİME GİTMEM"

Galatasaray'ın başkanıyım, tehditle, şantajla seçime gitmem! İbra etmeyeceklerini söylediler ama umursamadım. Çünkü ben hatalı bir şey yapmadım. Sonrasında ibrasızlık oldu. Ardından hatalarını anladılar, bunlar artık geride kaldı. Herkes aklını başına alıp, akıllıca hareket etmeli.

"TARAFTARI ALLAH KORUMUŞ"

Ali Sami Yen başkaydı, küçük bir stattı. Burası 55 bin kişilik bir stat. Taraftarın oradaki gücünün gördünüz. Önemli olan taraftarın mutluluğu. Ali Sami Yen'de devam edemezdik ve orada bu büyüklükte bir stat yapamazdık. Taşınmadan bir ay önce çalışma yaptırdım 'Aman buradan çıkın, yıkılabilir' dediler. Beton kuma dönmüş, Galatasaray taraftarını Allah korumuş. Acele etmemin nedeni stadın kötü durumda olmasıydı. Bunu kimseyle paylaşamadım, neyse ki bir şey olmadan ayrıldık.

"F.BAHÇE İLE DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Fenerbahçe ile düşman değiliz. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rekabetleri olmasa, futbol böyle güzel olmaz. Aziz Yıldırım ile beraber çok işler yaptık. Yayın hakları gibi... Biz düşman değiliz. Zaman zaman provoke edici laflar ettik ama kötü niyetli değildik. Biz her zaman beraber oturur, konuşurduk. Şu an öyle bir görüntü görmüyorum. Aslında şu an olan durum anormal.

ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Paranız varsa, yıldız getirirseniz. Arda Turan, ben geldiğimde Manisa'da oynuyordu. Fenerbahçe'yi perişan etti, iki de gol attı. Adnan Sezgin'e kim olduğunu sordum. Galatasaray'da beğenilmediğini öğrendim, telefonunu istedim. Arda'yı geri çağırdım ve ilgilendim. Türk futbolunda yıldız oldu.

"ÖNEMLİ OLAN OYUNCULARI KEŞFETMEK"

Önemli olan yıldız futbolcuyu bulmak ve yetiştirmek. Türkiye'de önceden bu vardı. 7 tane futbolcumuz A Milli Takım'da oynuyordu. Emre Belözoğlu'na 50 bin dolar verdim, aylarca dalga geçtiler. Veya Okan Buruk! Önemli olan bu futbolcuları keşfetmek.

"FUTBOLCU KAÇIRMAK GÜZELDİ"

Futbolcu kaçırmak çok güzeldi. Çok futbolcu kaçırdık. Adam kaçıran ekibimiz vardı, onları kaçırtıyorduk. Ya Marmara'da bir teknede tutuyorduk ya da bir apartmanın en üst katında. Sözleşme imzalanana kadar denizde açıklarda tutuyorduk. Hakan Ünsal'ı tavsiye ettiler. Ökkeş ve ekibi vardı, onlara söyledim. Gece 'Başkanım getirdim' dedi. Hakan Ünsal ve yanında yönetici. 'Bırakmadı beni! Arabaya attım, getirdim' dedi.

"RIJKAARD'I BEN İKNA ETTİM"

Frank Rijkaard ile Paris'te buluştuk ve ikna ettim. İyi başladık ama futbolcuları maçtan önce kampa almıyordu. Rijkaard'a 'Burası Türkiye, böyle olmaz' dedim. Uyarılarımızı dinlemedi. O sırada bir arkadaşımızdan teknik direktör olarak söz aldık ve Rijkaard'a teşekkür ettik. Ağlayarak gitti. Sonra o arkadaş 'Ailemle konuştum ve vazgeçtim' dedi. İsmini bile anmak istemiyorum o vazgeçen kişinin.

2006 ŞAMPİYONLUĞU

2006'da bütün Türkiye herhalde aynı anda dua etti. Fenerbahçeliler, Fenerbahçe için... Galatasaraylılar da Galatasaray için... Fenerbahçe gol atamadı ve biz şampiyon olduk. 16 dakikada unutulmaz, bitmedi yani. 20:45 tarihe geçti. Saat açık arttırmada istediler, verdik. Saati Murat Ülker müzesine aldı. 250 bin dolara aldı. Para Galatasaray altyapısına gitti, biz de havamızı aldık.

"ICARDI'Yİ ALIR MIYIM? EMİN DEĞİLİM"

Mauro Icardi'nin durumunu bilmiyorum. 7,5 Milyon Euro civarında para alıyor. Suudi Arabistan'da 25 Milyon Euro vermişler ama kabul etmemiş. Bu 35 milyon dolara çıkarsa ne olur bilemem. Bizle anlaşırsa üç yılda 23-24 milyon Euro alacak. Siz olsanız ne karar verirsiniz? İnşallah kalır. Galatasaray Başkanı olsam, Icardi'yi alır mıydım? Emin değilim. Galatasaray'a maddi olarak destek olalım. Ancak o para Mauro Icardi'ye verilmeli mi? Bence iç dengeleri düşünerek, verilmemeli.

"BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATARLARDI"

Yerli futbolcuların önüne boş mukavele koyardım ve imzalarlardı. Ben de onlara kızardım. 'Neye imza attığınızı bilin' derdim. 'Başkanım, sen varsa sorun olmaz' diye cevap verirlerdi.

EN BÜYÜK HAYALİ

Galatasaray'ın 11 futbolcusunun Milli Takım kadrosunu oluşturmasını istiyordum. Trabzonspor'dan Abdullah Ercan'ı istiyordum. Alpay Özalan'ı istiyordum. Çok hayaldi, olmadı.

"ARDA GÜLER KALMALI"

Arda Güler çok yetenekli. Ali Koç başkanı dinlemeli. Bir sezon daha kalmalı ve kendini bulmalı. Ona yardımcı olunmalı. Ailesiyle bile birlikte gitse, harcanması kolay olur. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmeli. En az bir sene kalsın, ağabeyi olarak bunu tavsiye ederim. Bu kadar talep varken, 17,5 Milyon Euro az değil, çok fazla da değil. Bu aslında göreceli. Bir sene oynadıktan sonra değeri katlanabilir. Arda Güler daha fazla kazanabilir. Şu an giderse kaybolabilir. Fenerbahçe'nin futbolcusu ama gittiğinde destanlar yazsın.

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Bizim yaşıtlarımız Hacca gidiyor. Artık gençler görev yapmalı. Başkan olmak gibi bir düşüncem yok. Şu an öyle bir arzum yok. Ama hayat sürprizlerle dolu.