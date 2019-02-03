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Adriano: Beşiktaş ile sözleşme uzatmak isterim

Beşiktaş'ta oynayan Adriano Correia, Mayıs ayında bitecek sözleşmesiyle ilgili, “Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş’ın oyuncusuyum. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim” açıklamasında bulundu.

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Beşiktaş’ın sol bek oyuncusu Adriano Correia mücadeleyi değerlendirdi. Skora bakınca iyi bir sonuç aldıklarını ifade eden Adriano, ikinci yarıda zorlandıklarını ancak 4’üncü golden sonra açıldıklarını ifade etti. Sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi ilgili açıklama da yapan Adriano, “Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş’ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Bu formayı giydiğim sürece bu ciddiyetim devam edecek. Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim” dedi.

Adriano, Kagawa ile ilgili olarak da kaliteli ve fark yaratan bir oyuncu olduğu değerlendirmesini yaptı.

(DHA)

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