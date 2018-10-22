Adriano eski takım arkadaşı Andres Iniesta'nın yanına gidiyor

Beşiktaş'ın 2016 yazında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Adriano Correia, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamıyordu. Yıldız sol bek, sahalara yeniden dönmeye hazırlanırken milli maçlar nedeniyle verilen arada bir sakatlık daha geçirmişti.

U-21 takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlığı nükseden 33 yaşındaki futbolcu, takımının dün Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada da oynayamamıştı. Kara Kartal'ın çıktığı son 6 resmi müsabakada boy gösteremeyen tecrübeli savunmacıyla ilgili bugün Japon basınından bomba bir iddia geldi. Yahoo Japonya, Adriano'yu Barcelona'dan eski takım arkadaşı Andres Iniesta'nın da formasını giydiğini Vissel Kobe'nin istediğini yazdı.

Haberde Japon kulübünün Siyah Beyazlıları'ın sol bekini gelecek sezon için en önemli transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği ifade edildi. Öte yandan yaz transfer döneminde Kobe'nin yolunu tutan Barça efsanesi Iniesta'nın da Adriano'nun takıma katılmasını çok istediği öne sürüldü. Daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesi Brezilya'ya dönmek istediğini söyleyen Adriano'nun Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Ocak ayından itibaren başka takımlarla transfer görüşmesi yapabilecek olan Brezilyalının güncel piyasa değeri 1 milyon 750 bin euro olarak gösteriliyor.

(Fanatik)