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Adriano'dan Beşiktaş yönetimine rest! 'Ya sözleşmemi uzatın ya da beni gönderin'

Beşiktaş yönetimi, bu sezon sık sık sakatlık yaşayan ve performans olarak takıma beklenen katkıyı sağlayamayan yıldız futbolcuyu 'satma' kararı aldı.

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Beşiktaş yönetimi, bu sezon sık sık sakatlık yaşayan ve performans olarak takıma beklenen katkıyı sağlayamayan yıldız futbolcuyu 'satma' kararı aldı.

BEKLENMEDİK ÇIKIŞ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu siyah-beyazlılara mesaj göndererek, "Ya sözleşmemi uzatın ya da beni gönderin" dedi.

34 yaşındaki tecrübeli sol bek Adriano Beşiktaş köprüleri attı. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, hazırladığı raporda Adriano'nun Ocak ayında gönderilmesine olumlu baktığını bildirdi.

Yönetim, Vissel Kobe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği Adriano'yu devre arasında Japon ekibine satabilir. Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Adriano, A.Gücü maçında da sahada olmayacak.

(Sabah)

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