Adriano’nun rotası Brezilya

Japonya’ya gitme kararını rafa kaldıran Adriano’nun kendisine ülkesinde takım aradığı bildirildi. Beşiktaş’la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı, transferin 1-2 gün içinde netleşeceği öğrenildi.