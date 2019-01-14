Adriano’nun rotası Brezilya
BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Şenol Güneş’in “Adriano ve Ryan Babel kararlarını bir an önce vermeli” açıklamasının ardından Babel, Fulham’la anlaşırken, gözler Sambacı’ya çevirildi.
- StarSpor
Japonya’ya gitme kararını rafa kaldıran Adriano’nun kendisine ülkesinde takım aradığı bildirildi. Beşiktaş’la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı, transferin 1-2 gün içinde netleşeceği öğrenildi.
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