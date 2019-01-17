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Adriano'ya 400 bin Euro'luk talip

Santos, Beşiktaş’la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki oyuncuya 2 sene için toplam 800 bin euro ve 1 milyon euro da imza parası teklif etti.

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BEŞİKTAŞ ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adriano Correia’ya ülkesi Brezilya’dan talip var. UOL Esporte, Santos’un 34 yaşındaki sol kanat oyuncusuna 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunduğunu yazdı. Haberde Brezilya ekibinin Adriano’ya yıllık 400 bin euro, artı 1 milyon euro da imza parası olmak üzere toplam 1.8 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar’ın 29 Temmuz 2016’da Barcelona’dan 600 bin euro karşılığında renklerine bağladığı Sambacı, ilk yıl 2 milyon 350 bin, sonraki yıllarda da 1 milyon 850 bin euro garanti ücret olmak üzere toplam 4.7 milyon euroya 3 senelik imza atmıştı. Adriano, bu sezon 11’i Süper Lig, 7’si Avrupa Ligi olmak üzere 18 karşılaşmada görev yaptı.

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