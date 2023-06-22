Adrien Rabiot bombası! Resmen temasa geçildi

Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ederken gündeme yılduız futbolcu Adrien Rabiot geldi Bu sezon İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de bulunan Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot için Galatasaray resmen devreye girdi.

GALATASARAY, ADRIEN RABIOT'UN DURUMUNU SORDU



Sarı-kırmızılılar başarılı oyuncu Adrien Rabiot'un durumunu menajeri aracığıyla sorduğu ve bilgi aldığı öğrenildi.

PARADES OLMAZSA RABIOT



Bir süredir gündemde yer alan Leandro Parades ile sıcak teması sürdüren Galatasaray bu transferin gerçekleşmemesi durumunda orta saha için gündemini ĞParis Saint Germain'in genç yıldızı Adrien Rabiot'a çevirecek.

ADRİEN RABIOT'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon başında kkiralık oşlarak İtalya Serie A ekiplerinden Juventus2a kiralık olarak transfer olan Adrien Rabiot Milano ekibinin formasını giydiği toplam 48 maçta giydi. Başarılı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.