Adrien Silva'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

FENERBAHÇE’NİN yakından ilgilendiği ve Leicester City’de Claude Puel tarafından ekarte edilen Adrien Silva’nın hem temsilcisi hem de babası olan Manuel Silva, oğlunun durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Baba Silva oğlunun daha fazla futbol oynamak istediğini; İtalya, Fransa ve İspanya’dan sezon sonuna kadar kiralama teklifleri aldıklarını açıkladı.

(Akşam)