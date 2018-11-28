AEK Bayern Münih maçında çıkan olaylar hala sıcaklığını koruyor
Dün akşam AEK Bayern Münih maçında Yunan polislerin taraftarlara sert müdahalesi dikkatlerden kaçmadı.
Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan temsilcisi AEK ile Hollanda ekibi Ajax karşı karşıya geldi.
Yunanistan'da oynanan maç öncesi olaylar çıktı. Tribünlerde meşalelerin yandığı gözlemlendi. Öte yandan statta küçük çaplı bir yangın çıktı.Yunan polisi ise olaylara sert müdahalede bulundu. Polisle Ajax taraftarı arasında arbede yaşandı
Polislerin taraftarları copladığı anlar kameralara böyle yansıdı. Bazı taraftarlar ise olaylar sırasında yaralandı.
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