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  • AEK Larnaca maça hazır! ''Büyük takıma karşı büyük oynanmalıdır''
Spor

AEK Larnaca maça hazır! ''Büyük takıma karşı büyük oynanmalıdır''

UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak AEK Larnaca teknik direktörü Jose Luis Oltra, maç öncesi basın toplantısında konuştu.

AA5 Ekim 2022 Çarşamba 19:33 - Güncelleme:
AEK Larnaca maça hazır! ''Büyük takıma karşı büyük oynanmalıdır''
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Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Oltra, ayrıcalıklı bir maça çıkacaklarını belirterek, "Çok tecrübeli bir antrenör ve kuvvetli oyunculardan oluşan bir rakiple karşılaşacağız. Bu oyunu 3 puandan da öte bir oyun olarak değerlendiriyoruz. Tribün baskısının takım üzerinde ne kadar etkisi olduğunu biliyoruz. Bu bize de yansıyacak ama buna hazırlıklı olarak geldiğimiz söyleyebilirim. En iyi oyunumuzu göstereceğiz." dedi.

Fenerbahçe'nin kuvvetli bir kadrosu ve zengin bir kulübesi olduğunu aktaran Oltra, "Önde basmayı seven bir takım, geçiş oyununu da iyi oynuyor. Kulübesi zengin de olsa oynadığı taktik değişmiyor, isimler değişiyor. Bazen Batshuayi bazen Pedro oynuyor ama sistem aynı. Bu da kulübenin zenginliğinden." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tip maçların gerginliğinin farkında olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Yarın farklı bir oyun olacağı şimdiden belli. Her iki taraf için de bu durum söz konusu. Bu spor ve bizler profesyoneliz. Futbolcularım ve ben bu psikolojiyle hazırlanıyoruz. Seyircinin çok daha coşkulu olacağı kesin. Bu tip maçların gerginliğini biliyorum ve buna hazırım. Yarın takımımdan kazanmak için oynamasını istiyorum. Beraberlik için oynarsak kaybederiz. Ülkemiz adına kazanmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Gruptaki tek hedeflerinin yarınki maç olduğunu aktaran Oltra, "Grubun favorisi Rennes ile Fenerbahçe. Fakat çok dengeli bir gruptayız. Sadece yarınki maça odaklandım ve odaklandık." diyerek sözlerini tamamladı.

- Kenan Piric: "Büyük takıma karşı, büyük oynanmalıdır"

AEK Larnaca oyuncularından Kenan Piric ise önemli bir takıma karşı iyi bir sonuç almak istediklerini dile getirdi.

Hedeflerinin 3 puan olduğunu ve maça iyi hazırlandıklarını aktaran Piric, "Büyük takıma karşı büyük oynanmalıdır. Çok çılgın bir tribün bizi bekliyor. Bunu arkadaşlarıma anlattım. Kulaklarını tıkamalarını ve oyuna konsantre olmalarını söyledim." ifadelerini kullandı.

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