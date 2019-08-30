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'AEK maçındaki gibi oynamazsak gruptan çıkarız'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası grubu değerlendirdi.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimin ardından açıklamalarda bulundu.
 
"GRUPTAN ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
 
Basel, Krasnodar ve Getafe ile aynı grupta yer almalarını değerlendiren Ahmet Ağaoğlu, "Basel ve Krasnodar'ı biliyorum. Getafe ile ilgili pek bilgi yok ancak denk takımların eşleştiği bir grup oldu. AEK maçındaki gibi oynamazsak çıkabileceğimizi düşünüyorum. Çok daha güçlü takımlarla eşleşebilirdik, o yüzden bu grup için denk takımlardan oluşuyor diyebiliriz" dedi.
 
Açıklamalarına devam eden Ahmet Ağaoğlu, "Geniş bir kadroya sahibiz. UEFA Avrupa Ligi'ni düşünerek de bu transferleri yaptık. Son 16 günde 6 maç oynadık, 7 maçımız Fenerbahçe ile olacak. Takım biraz yoruldu ve yıprandı. Fenerbahçe maçından sonraki milli ara iyi gelecektir ve eksiklerimizi gidereceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
 
OBI MIKEL İDDİASINA YANIT
 
John Obi Mikel'in ailesinin Trabzon'da mutlu olmadığı ve ayrılmak istediği yönündeki iddiayı da yanıtlayan Ahmet Ağaoğlu, "Obi Mikel'in ayrılacağı ile ilgili bizde bir şey yok. Bu iddiayı çıkaranlara sorun." açıklamasını yaptı.

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