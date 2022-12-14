İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2022 Çarşamba / 21 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6495
  • EURO
    19,852
  • ALTIN
    1082.22
  • BIST100
    5171.58
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • AEK - Pınar Karşıyaka maçı seyircisiz oynanacak
Spor

AEK - Pınar Karşıyaka maçı seyircisiz oynanacak

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6.hafta maçında Pınar Karşıyaka, Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. Karşılaşma ev sahibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
AEK - Pınar Karşıyaka maçı seyircisiz oynanacak
ABONE OL

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son haftasında 21 Aralık Çarşamba günü yapılacak AEK-Pınar Karşıyaka müsabakası, ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin açıklamasında, Atina'da 7 Aralık Çarşamba günü yapılan UNAHOTELS Reggio Emilia maçından önce yaşanan olaylar nedeniyle AEK'nin organizasyonda sahasındaki 3 müsabakayı seyircisiz oynayacağı belirtildi.

Cezanın 21 Aralık Çarşamba günü Atina'daki AEK-Pınar Karşıyaka maçıyla uygulanmaya başlanacağı, ayrıca kulübe 10 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'un liderliğini garantilediği B Grubu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra AEK ve UNAHOTELS Reggio Emilia'nın play-in'e kalma şansı devam ediyor.

  • pınar karşıyaka
  • basketbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.