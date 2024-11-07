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Spor

Aerial Powers Kayseri'ye geldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Aerial Powers, Kayseri'ye geldi.

IHA7 Kasım 2024 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Aerial Powers Kayseri'ye geldi
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni sezondaki ilk yabancı transferi Aerial Powers'i Kayseri'ye gelerek takıma katıldı. 30 yaşındaki Amerikalı oyuncu Aerial Powers'i dün Erkilet Havaalanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Aerial Powers bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından takıma katılarak ilk antrenmanına çıkacak. Başarılı oyuncu yeni takımı ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Çok mutlu olduğunu belirten Aerial Powers; "Burada olmaktan çok mutluyum ve heyecanlıyım. Melikgazi Kayseri Basketbolun başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maça çıkmak için ise sabırsızlanıyorum" dedi.

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