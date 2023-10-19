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Spor

Aerobik Cimnastik Genç Milli Takımı'ndan madalya!

Aerobik Cimnastik Genç Milli Takımımız, Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde topladığı 11 puanla bronz madalya kazandı.

19 Ekim 2023 Perşembe 01:16 - Güncelleme:
Aerobik Cimnastik Genç Milli Takımı'ndan madalya!
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Romanya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde grup ve tek erkekler elemeleri yapıldı.

Göktürk Balcı, tek erkeklerde 17.700 puanla 4. olarak finale kaldı. Grupta ise Selin Özermiş, Göktürk Balcı, Sahra Saylan, Yudum Atan ve Ömür Günay, 17.400 puanla 3. olarak finale kalma başarısı gösterdi.

Ayrıca organizasyonun 15-17 Yaş kategorisinde, Aerobik Cimnastik Genç Milli Takımı, toplam 11 puanla bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

Organizasyon Perşembe günü yapılacak finallerin ardından sonra erecek.

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