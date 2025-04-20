Sezon başında Napoli'den 1 yıllık kiralık gelen '100 milyon euroluk golcü' Victor Osimhen, hem gösterdiği performans hem insanlara olan yaklaşımıyla Sarı-Kırmızılı camiada kapleri fethetti. Nijeryalı yıldız için yaklaşık 40 milyon euroluk bütçe oluşturan G.Saray Yönetimi, bu kaynakla Napoli'nin kapısını çalmak istiyor ancak İtalyan ekibinin talebi 75 milyon euro. Geçtiğimiz günlerde, "G.Saray hep kalbimde kalacak" diyen 26 yaşındaki Nijeryalı golcü de sonrasında yanlış anlaşıldığını söyleyerek açık kapı bırakmıştı.

RİSK ALMAKTAN ÇEKİNİYORLAR

FIFA'nın başlangıcını aralık ayı olarak belirlediği Afrika Uluslar Kupası ise G.Saray için ayrı bir koz oldu. Nijerya basınında yapılan bir haberde, dev kulüplerin Afrikalı futbolculara ciddi yatırımlar yapma konusunda endişeli olduğu ifade edildi. Legitng adlı sitedeki haberde şunlar yazıyor: "FIFA'nın Afrika Uluslar Kupası'nı aralık ayına ertelemesi, Osimhen gibi Afrikalı yıldızları transfer etmeyi düşünen büyük kulüpleri yeniden değerlendirmeye zorlayabilir. Sezon ortasında başlayacak turnuva 1 ay sürecek. Bu önemli bir risk.

FIFA, TAKVİMLERİ SIKIŞTIRDI

Manchester United, Afrika'da oynayacak Osimhen için büyük bir para harcamaktan çekiniyor. Turnuvanın yaz ayında oynanması planlanıyordu ancak FIFA takvimleri sıkıştırdı ve Afrika Kupası'nı aralık ayına aldı. Osimhen'i alan kulüp, 1 aydan fazla bir süre ondan mahrum kalabilir." Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 34 maçta 29 gol atan ve 6 asist üreten Osimhen, yüksek ihtimalle ligi gol kralı olarak bitirecek. G.Saray'ın Napoli ile yapacağı görüşmelerde Nijeryalı'nın tavrı da süreci kolaylaştırabilir.