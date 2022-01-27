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Spor

Afrika Kupası'nda çeyrek finaller belli oldu! Son şampiyon elendi...

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlanarak çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Çeyrek final maçları 29-30 Ocak'ta oynanacak.

IHA27 Ocak 2022 Perşembe 07:32 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 07:32
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Kamerun'un ev sahipliğinde bu yıl 33.'sü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı. Turnuvada rakiplerini eleyen Burkina Faso, Tunus, Gambiya, Kamerun, Senegal, Fas, Mısır ve Ekvator Ginesi çeyrek final bileti aldı.

2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş forması giyen ve Afrika Kupası'nda Kamerun'un çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan Vincent Aboubakar 4 maçta da gol atma başarısı gösterdi. Kamerunlu forvet 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

SON ŞAMPİYONDAN ERKEN VEDA

2019 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Cezayir, bu yılki turnuvada; E Grubu'nda mücadele ettiği Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Sierra Leone'un ardından 1 puanla son sırada yer alarak turnuvaya veda etti.

Çeyrek Final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

29 Ocak Cumartesi:

19.00 Gambiya - Kamerun

22.00 Burkina Faso - Tunus

30 Ocak Pazar:

19.00 Mısır - Fas

22.00 Senegal - Ekvator Ginesi

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