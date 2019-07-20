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Afrika'nın en büyüğü Cezayir

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir şampiyon oldu.

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Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir şampiyon oldu.

Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Baghdad Bounedjah'ın golüyle 1-0 öne geçen Cezayir, skor üstünlüğünü korumasını bildi ve tarihinin ikinci şampiyonluğuna uzandı.

Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, 29 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Bir kez finale kaldığı 2002'deki turnuvada Kamerun'a kaybeden Senegal ise Cezayir karşısında da kupa özlemine son veremedi.

Süper Lig'den tanıdık yüzler

İki takım arasındaki final mücadelesinde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen futbolcular da takımlarının şampiyonluğu için ter döktü.

Galatasaray'da kiralık kontratı sona eren Badou Ndiaye, Göztepeli Lamine Gassama ve geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Henri Saivet, Senegal Milli Takımı'nın ilk on birinde sahaya çıktı.

Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne, 75. dakikada Saivet'in yerine oyuna girdi.

Turnuvanın çeyrek finalinde Fildişi Sahili ağlarını sarsarak takımının finale kalmasına katkı sağlayan Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı'nın ilk on birinde yer alırken, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Islam Slimani 89. dakikada oyuna dahil oldu.

Turnuvanın gol kralı Ighalo

Tunus'u 1-0 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamlayan Nijerya'nın Çin ekibi Şanghay Shenhua'da forma giyen santrforu Odion Ighalo 5 golle turnuvanın gol kralı oldu.

Cezayir'de Riyad Mahrez ve Adam Ounas, Senegal'de Sadio Mane ile Demokratik Kongo'da Cedric Bakambu organizasyonu üçer golle tamamladı.

 

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