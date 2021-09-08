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Spor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas ve Beta fabrika takımlarında yer alan dünyaca ünlü sporcular yarıştı.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 20:15 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 20:15
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sorumlusu Fatih Geren, hem MXGP Of Turkey hem MXGP Of Afyon'un Afyonkarahisar'da başarıyla tamamlandığını belirterek, "Birbirinden heyecanlı yarışlar izledik. 25 ülkeden fazla katılım oldu." dedi.

120'den fazla sporcunun da Afyonkarahisar'da yarıştığını kaydeden Geren, "Biz, hem Motosiklet Federasyonu hem Afyonkarahisar Belediyesi olarak organizasyonun başından beri misafirleri en şekilde ağırlamaya çalıştık. Sosyal medyadaki spor platformlarında da Afyonkarahisar ismi yankılandı." ifadelerini kullandı.

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